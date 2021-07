Covid: nuovo balzo dei contagi in regione, 447 nuovi casi, nel riminese 101

Attualità

Rimini

| 16:22 - 22 Luglio 2021

Dati Coronavirus giovedì 22 luglio 2021.

Sono 447 le positività al Covid – 19 in più rispetto a ieri in Emilia Romagna, su un totale di 20.346 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,2%.

Nel riminese si registrano 101 casi in più di cui 79 casi sintomatici. Purtroppo, si registrano due decessi: uno a Modena (un uomo di 49 anni) e uno a Bologna (una donna di 54 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.272.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva in regione sono 12 (-1 rispetto a ieri), 139 quelli negli altri reparti Covid (-2). Non si registrano pazienti in terapia intensiva in provincia di Rimini.

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 23.985 a Piacenza (+41 rispetto a ieri, di cui 30 sintomatici), 28.937 a Parma (+30, di cui 15 sintomatici), 47.435 a Reggio Emilia (+69, di cui 61 sintomatici), 66.111 a Modena (+59, di cui 51 sintomatici), 82.856 a Bologna (+45, di cui 40 sintomatici), 12.727 casi a Imola (+14, di cui 12 sintomatici), 23.324 a Ferrara (+36, di cui 13 sintomatici), 30.713 a Ravenna (+22, di cui 17 sintomatici),17.184 a Forlì (+19, di cui 18 sintomatici), 19.845 a Cesena (+11, di cui 9 sintomatici), 36.799 a Rimini (+101, di cui 79 sintomatici).