Baseball, San Marino: inizia il ritorno della poule scudetto

Sport

Repubblica San Marino

| 16:20 - 22 Luglio 2021

Il manager Doriano Bindi.

Inizia il girone di ritorno e per San Marino è in calendario la doppia sfida con Godo. Gara1 si giocherà in trasferta al “Casadio, domani alle 20.30. Gara2 vedrà invece le due squadre scontrarsi a Serravalle dopodomani, sabato 24, alle 20.

Doriano Bindi, prima di tutto un piccolo flashback a quanto accaduto a Nettuno. Qual è la tua valutazione a freddo delle due partite?

“Si sono viste buone cose e i ragazzi sono stati concentrati e attenti in tutti i momenti del gioco. In gara1, ad esempio, sia quando siamo andati subito avanti sia quando Nettuno ha rimontato. Poi gara2, che è stata molto tirata ma che alla fine abbiamo portato a casa. Morresi? Non c’è stato bisogno di dirgli nulla di particolare quando l’ho messo da pinch hitter, ha fatto benissimo nel suo turno nel box. Un bravo giocatore, si è ambientato molto bene”.

Come sta a livello di acciacchi la squadra?

“Con Godo saremo gli stessi di una settimana fa. Pronti alle due battaglie”.

Qual è il tuo giudizio su Godo?

“Dovremo fare molta attenzione, hanno le capacità per mettere in difficoltà chiunque. La chiave sarà cercare di stare davanti fin da subito, il prima possibile. Pericoloso portare la partita in equilibrio negli ultimi inning”.

Guarderete ai risultati di Nettuno o penserete solo a voi stessi?

“Prima di tutto dobbiamo pensare a portare a casa queste partite con Godo, poi quelle con Macerata. Dobbiamo fare il nostro lavoro, poi valuteremo la classifica alla vigilia dello scontro diretto. Ma ora testa a Godo”.

I partenti di Godo sono l’ex Galeotti (4-3, 3.70) e Rodriguez (4-2, 1.84), ma hanno un impiego chiave in termini di inning anche Brezzo (2-0, 6.28), Focchi (1-0, 1.88) e Piumatti (una salvezza e nessun punto guadagnato su di lui in 14.2 riprese). Nel box di battuta il più produttivo finora è stato invece Albert (359 con 14 punti battuti a casa).

PROGRAMMA GIRONE B

G1 – Godo vs San Marino, ven. 23/7 ore 20.30

G2 – San Marino vs Godo, sab. 24/7 ore 20

G1 – Macerata vs Nettuno, sab. 24/7 ore 16

G2 – Macerata vs Nettuno, sab. 24/7 ore 20.30

CLASSIFICA

San Marino 6-0

Nettuno 4-2

Godo 0-4

Macerata 0-4