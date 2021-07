Rimini, lo sfogo: "Rifiuti fuori dai cassonetti, spacciatori e ubriachi"

Attualità

Rimini

| 16:09 - 22 Luglio 2021

Cassonetto sommerso di immondizia.

Una nostra lettrice, servendosi del nostro servizio di segnalazione WhatsApp, lamenta lo stato in cui versano C.so Giovanni XXIII e via vittime civili di guerra.



"Il centro storico di Rimini è da circa tre anni diventato invivibile per lo sporco accumulato nelle varie aree pubbliche. Abito in via C.so Giovanni XXIII e sinceramente mi fa schifo anche solo avvicinarmi ai cassonetti per l’orrore che c’è in terra. Pur mettendoci tutta la buona volontà per differenziare, non nego che sono spesso tentata di lanciare il sacchetto sul cassonetto, anche perché la manopola che apre la botola è quasi sempre sommersa di immondizia. Altro problema inerente il decoro e la sicurezza della città, è la via vittime civili di guerra, anche se non credo sia l’unica, ma è quella che vedo ogni giorno, ovvero stessa storia dei cassonetti e la presenza di veri e propri spacciatori e ubriachi. Al giorno d’oggi non è ammissibile lasciare una zona a se stessa solo perché vi è un’alta presenza di extracomunitari in quanto paghiamo tutti le stesse tasse sia chi abita in zone d’elite e sia noi che abitiamo in un quartiere che purtroppo è diventato quello che è solo perché il comune lo ha abbandonato. La pulizia e l’igiene sono l’abc di un paese sviluppato ammesso che lo siamo, a meno che non si vuole far diventare Rimini una città peggiore di tutte quelle che sono da sempre sulla bocca degli italiani per sporco e malvivenza come Napoli Roma e tante altre città, ma non è questione di nord o sud è questione di decoro e di senso civico che ormai non trovo più nemmeno in questa città. Inutile che ci si affanni ad assumere come sponsor, persone dello spettacolo come Stefano Accorsi (vedi ultimo video in circolazione sui social) il quale esalta le bellezze dell’Emilia-Romagna. Non basta più, occorre passare ai fatti. Rare volte nelle ore notturne passano a pulire le strade con i loro mezzi e in ogni caso solo nelle vie principali che ovviamente non sono sporche ma al massimo impolverate e mai nelle vie traverse e marciapiedi pieni di escrementi e sporcizia di ogni genere. Concludo consigliando di fare dei controlli verso queste ditte appaltatrici (vedi la formica ecc) che a quanto pare si occupa di pulizia solo sulla carta. Una stanca cittadina riminese."