Patto provinciale per il lavoro e per il clima: chiuso il primo ciclo di incontri delle task force a Rimini

Attualità

Rimini

| 15:53 - 22 Luglio 2021

Patto provinciale per il clima.

Si è concluso la settimana scorsa il primo ciclo di incontri delle task force tematiche costituite nell’ambito del Patto provinciale per il lavoro e per il clima.

Otto incontri della durata ciascuno di 2 ore e mezzo, con una buona partecipazione dei rappresentanti di Comuni, associazioni di categoria, sindacati e agenzie, sui temi dell’impresa (agricoltura, industria e turismo), del welfare (terzo settore, innovazione sociale, sanità e inclusione sociale), della pianificazione territoriale e politiche abitative, mobilità sostenibile, transizione ecologica, legalità, formazione, scuola, lavoro e digitalizzazione, politiche di genere e Agenda 2030.

Momento particolarmente significativo di questo primo ciclo la visione di 31 interviste ispirazionali con esperti, realizzate dal team del Piano Strategico di Rimini, che hanno offerto la loro disponibilità per supportare il lavoro delle task force e fornire a queste alcuni punti di vista qualificati sulle prospettive di sviluppo dei prossimi anni nei diversi ambiti di lavoro.

Ora i video ispirazionali degli esperti sono scaricabili su: https://www.riminiventure.it/patto-per-il-lavoro-e-per-il-clima-provincia-di-rimini/

Da lunedì, e per tutta la prossima settimana, partirà il secondo ciclo di incontri del Patto provinciale finalizzato all’analisi dei punti di forza e di debolezza, oltre che sulle minacce e le opportunità, del nostro territorio negli ambiti di lavoro delle task force, fase propedeutica alla definizione degli obiettivi della strategia territoriale della provincia di Rimini e del relativo piano di azione.

“Se con la prima serie di incontri – dichiara il presidente della Provincia, Riziero Santi – si è costruita una mappa mentale comune e un background di dati e di informazioni condivisi, , ora entriamo in una fase più propriamente focalizzata sulle criticità e sui punti di forza del nostro territorio per iniziare a definire gli obiettivi concreti, i progetti, del nostro Patto. Contestualmente rendiamo disponibili a tutti le video-interviste con gli esperti, realizzate grazie al grande lavoro del Piano Strategico di Rimini. Si tratta di un patrimonio di idee prezioso per il nostro territorio. Voglio ringraziare ancora una volta, a nome della Provincia di Rimini e di tutta la nostra comunità, questi professionisti e studiosi che hanno messo a disposizione il loro tempo e le loro competenze per aiutarci a capire come si muove questa realtà mutevole così complessa, suggerendo anche una serie di indicazioni per cercare di governarla”.

Hanno lavorato per il progetto Vincenzo Balzani. Matteo Mura, Alessandra Bonoli, Fabio Fava, Fabrizio Passarini, Daniele Paci, Alessandro Corbelli, Francesco Matteucci, Susanna Sancassani, Luca Piscaglia, Filippo Boschi, Marcello Capucci, Paolo Gandolfi, Stefano Zamagni, Tiziano Carradori, Riccardo Prandini, Nunzia De Capite, Paolo Venturi, Guido Caselli, Paola Giuri, Marisa Parmigiani, Flaviano Celaschi, Patrizia Battilani, Paolo Figini, Roberto Grandi, Andrea Segrè, Davide Viaggi, Pierluigi Stefanini, Gaetano Saterial, Carmelina Fierro, Paolo Perulli.