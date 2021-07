Perde un remo e si ferisce all'addome e al braccio per recuperarlo, salvataggio al 'Bufalini'

Cronaca

Rimini

| 15:16 - 22 Luglio 2021

L'elisoccorso ha trasportato il 30enne al "Bufalini" di Cesena.

Poteva trasformarsi in una vera tragedia la disavventura accaduta questa mattina, giovedì 22 luglio, nello specchio d’acqua davanti a Rimini Terme. Il bagnino di salvataggio, Ulisse il suo nome, trentenne esperto, da cinque anni vigila nelle acque della zona, si trovava sul moscone per il solito giro di perlustrazione in mare quando, molto probabilmente a causa del mare agitato, ha perso un remo e lo scalmo (la caviglia fissata alla falchetta di un'imbarcazione, alla quale si lega il remo durante la voga), nel cercare di recuperarli è caduto con il braccio sullo scalmo, lesionandosi una vena. A questo punto, nonostante la profonda ferita, è riuscito ad alzarsi ma, complice ancora il mare mosso, è scivolato nuovamente sul “gancio” dove si inforca il remo, ma questa volta ferendosi all’addome. Immediati i soccorsi prima dei colleghi, poi del sanitari del 118 che, una volta stabilizzato, lo hanno trasportato al Bufalini di Cesena in elisoccorso: in un primo momento si era pensato al peggio, fortunatamente la foratura del polmone paventata non è avvenuta, il giovane è stato sottoposto a sutura e non si trova in pericolo di vita.





Un mestiere, quello del bagnino di salvataggio, che mette costantemente a rischio chi lo svolge, soprattutto per l’imprevedibilità dello stato del mare, che può in ogni momento sorprendere anche il più esperto. Tanta la solidarietà dei colleghi, preoccupati per lo stato di salute di Ulisse, che ha voluto tranquillizzarli con un messaggio: “Ragazzi eccomi, scusate davvero la preoccupazione e il problema delle coperture, vi ringrazio per la vostra vicinanza, siete dei fratelli. Sembrava che lo scalmo avesse bucato anche il polmone ma si è fermato sotto al pettorale, mi hanno già cucito, torno operativo presto. Altra lezione imparata dal mare, altra cicatrice, avanti!”.