Montegridolfo, un festival cinematografico e un premio per la tutela e la valorizzazione di un bene comune

13:51 - 22 Luglio 2021

Dal paesaggio di Montegridolfo ai paesaggi del mondo. Il comune sulla collina della provincia di Rimini organizza un festival cinematografico e un premio per la tutela e la valorizzazione di un bene comune.

Nella piazza principale del Castello di Montegridolfo l'Amministrazione comunale ha pensato di creare una vera e propria rassegna cinematografica con un filo conduttore: il paesaggio. "Dal paesaggio di Montegridolfo ai paesaggi del mondo" si avvale della direzione artistica del critico cinematografico Paolo Pagliarani e presenta delle pellicole dove, al pari della sceneggiatura e degli attori, il paesaggio è protagonista. La prima edizione è strutturata con tre date; il 22 luglio e il 9 settembre in un'arena nella piazza Giacomo Matteotti e il 12 agosto a Trebbio, nei pressi del Santuario mariano.

Montegridolfo ha anche istituito un premio - il Premio Montegridolfo al Paesaggio dell'Emilia-Romagna - con il quale viene affermato il valore dei progetti in ambiti tutelati paesaggisticamente, sia ancora sulla carta, sia già realizzati. Il riconoscimento è assegnato dalla Giunta Comunale, in base alle proposte dei singoli componenti e tramite questo riconoscimento, si vogliono sottolineare le buone pratiche della progettazione. La proclamazione del vincitore avverrà in coincidenza delle Giornate europee del patrimonio (25-26 settembre).