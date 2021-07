Droga e 15 irregolari nelle colonie abbandonate, un arresto e 2 persone denunciate 

Cronaca

Rimini

| 13:43 - 22 Luglio 2021

Il blitz dei carabinieri di Rimini.

Blitz alle prime luci dell’alba, a Miramare, dei Carabinieri della Compagnia di Rimini che hanno ispezionato 4 strutture ricettive abbandonate, tra cui la ex colonia Enel ed il Camping Maximum. Rintracciati e identificati 15 extracomunitari di origine nordafricana che avevano occupato alcune stanze realizzando dei dormitori improvvisati, utilizzando vecchi arredi recuperati in loco. Pessime le condizioni igienico sanitarie riscontrate: tutti dormivano a contatto con escrementi umani e resti di cibo, candele consumate che, in qualche punto, avevano innescato principi d’incendi. Tra le persone identificate un 26enne è stato tratto in arresto per “reingresso illegale sul territorio nazionale a seguito dell’accompagnamento alla frontiera”. Si tratta di un tunisino espulso e accompagnato alla frontiera di Bari il 9 ottobre 2020, rientrato clandestinamente nel territorio nazionale; dopo la convalida dell’arresto, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo della firma, in attesa che vengano perfezionate le procedure per il rinnovo della sua nuova espulsione dal territorio nazionale.



Altri due sono stati denunciati poiché inottemperanti al provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Questore di Rimini da oltre 40 giorni. Uno di questi è stato trovato in possesso di quasi 8 grammi di cocaina, per i quali è stato inoltre denunciato per possesso stupefacenti.



Nei confronti degli altri 12 extracomunitari, tutti senza fissa dimora, erano già state avviate le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale.