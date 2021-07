Ondata di caldo nel weekend, domenica attesi i 38 gradi nell'entroterra

Attualità

Rimini

| 13:01 - 22 Luglio 2021

Bollettino di Centro Meteo Emilia Romagna del 22 luglio 2021.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 22/07/2021 ore 13:00

Venerdì 23 luglio 2021



Stato del cielo: sereno o velato su pianura e costa, sereno o poco nuvoloso sui rilievi, con annuvolamenti nelle ore pomeridiane.





Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +17°C e +22°C, massime comprese tra +27°C e +31°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali, con locali rinforzi nel pomeriggio sulla fascia costiera.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.

Sabato 24 luglio 2021

Stato del cielo: sereno al mattino. Nuvolosità in aumento nel pomeriggio-sera, con cielo da poco nuvoloso a velato, a causa del transito di stratificazioni via via più compatte.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +18°C e +23°C, massime comprese tra +29°C e +35°C.

Venti: deboli-moderati, da est/sud-est in costa, da sud-ovest nell’entroterra.

Mare: da poco mosso a mosso.

Attendibilità: medio-alta.







Domenica 25 luglio 2021

Stato del cielo: poco nuvoloso o velato su pianura e costa, da poco nuvoloso a nuvoloso sui rilievi e nelle zone interne del riminese.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +22°C e +26°C, massime comprese tra +34°C e +38°C.

Venti: moderati dai quadranti meridionali, di Garbino da sud/sud-ovest.

Mare: da poco mosso a mosso.

Attendibilità: medio-alta.

Linea di tendenza: a partire da Lunedì 26 luglio e per le successive giornate il tempo diverrà più incerto, a causa dell’afflusso di correnti umide e fresche da ovest. Maggiore instabilità, con rovesci e locali temporali, fra Martedì 27 e Mercoledì 28 luglio fin sul riminese. Temperature in graduale calo.



QUI ulteriori dettagli per Rimini

Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

