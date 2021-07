Nuoto, San Marino Master Campione d'Italia Fin fascia F

Sport

Repubblica San Marino

| 10:51 - 22 Luglio 2021

La Squadra San Marino Master.

La San Marino Master mette in fila 345 squadre e conquista il titolo FIN di Campioni d’Italia Master nuoto (fascia F, fino a 25 atleti iscritti).

L’ottimo risultato è stato raggiunto dalla società del Titano nelle vasche dello Stadio del Nuoto di Riccione.

La formula dei Campionati Italiani quest’anno è stata “rivoluzionata” a causa dell’emergenza sanitaria. I Campionati si sono svolti su base regionale, per evitare il più possibile i rischi di contagio Covid; ogni regione ha fatto svolgere le gare e in seguito è stata stilata una classifica nazionale con tutti i risultati.

Dopo un terzo posto di società della stagione 2018/2019 e una stagione senza campionati causa Covid 2019/2020, la San Marino Master – che gareggiava in Emilia-Romagna – si è aggiudicata in questa edizione il primo posto della fascia F (fino a 25 atleti iscritti) su 345 squadre partecipanti ed il relativo titolo.

“Un obiettivo ricercato e raggiunto grazie alla professionalità dei nostri allenatori Andrea Bartolini, Elisa Celli, Emanuela Donati e Mario Gaudio, e all’impegno profuso da tutti i nostri atleti. – commenta soddisfatto il presidente della San Marino Master, Giacomo Ercolani, 40 anni, anch’egli in vasca a Riccione nei 50 e 100 rana – Siamo riusciti a nuotare quasi tutto l’anno, a parte uno stop di tre settimane, e la continuità è stata molto importante. Ringraziamo la Federazione Sammarinese Nuoto, il Cons ed il Multieventi Sport Domus per la possibilità che ci è stata concessa”.



Oltre al titolo di società, a Riccione la San Marino Master si è messa al collo anche 5 medaglie individuali: 2 ori e titolo di campionessa italiana M30 per Elisa Celli (classe 1990) nei 100 rana e 50 stile; oro e titolo M35 anche per Susanna Rinaldini (35 anni) nei 1500 stile libero; argento per Elena Tini (31 anni) M30 nei 50 stile libero e per Clelia Bartolomei (32 anni) M30 nei 1500 stile. La società sammarinese Master ha ottenuto allo Stadio del Nuoto anche ben 14 piazzamenti dal 4° al 10° posto.

San Marino Master è nata nel 2016 dalla fusione degli atleti master di Gens Aquatica e San Marino nuoto. Attualmente conta 68 iscritti, si allena al Multieventi Sport Domus di Serravalle (RSM) e gareggia nel circuito italiano Fin SuperMaster.