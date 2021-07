Rimini, dipendente positivo al covid: chiude il Barrumba

Attualità

Rimini

| 08:05 - 22 Luglio 2021

Il gruppo di dipendente in occasione degli europei di calcio.

Un dipendente è positivo al coronavirus e il locale decide di chiudere. Il Barrumba di Rimini in un post su Facebook ha annunciato una serata di chiusura a titolo precauzionale. "Ciao Rimini, vi comunichiamo che questa sera (mercoledì 21 n.d.r.) in via del tutto precauzionale (di nostra iniziativa)" si legge sulla pagina del locale "saremo chiusi perché è stato riscontrato un caso positivo all'interno dello staff. Procederemo con tutti i controlli del caso per riaprire al più presto nella massima sicurezza." Il locale del Lungomare Murri non ha ancora annunciato quindi la riapertura, che avverrà presumibilmente dopo tutte le verifiche e i tamponi previsti.