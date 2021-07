Tennis, doppietta Ct Cervia nel torneo giovanile al Ct Venustas

Sport

Bellaria Igea Marina

| 21:32 - 21 Luglio 2021

La premiazione dell'under 14 maschile.

Primi verdetti nel torneo nazionale giovanile del Circolo Tennis Venustas. Nel tabellone Under 12 maschile si è imposto Enea Vinetti. Il portacolori del Ct Cervia, testa di serie n.1, ha battuto in finale sui campi del Circolo di Igea Daniele Longo (Ct Cicconetti), testa di serie n.3, per 6-4, 6-2. Nell’Under 14 maschile altro successo targato Ct Cervia. Ha vinto infatti Simone Cristiano, allievo del team Tennix, proveniente dal tabellone di qualificazione, in finale su Luca Butti (Gt Rivazzurra), testa di serie n.1, per 6-3, 6-3.