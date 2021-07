Tennis, al Cerri nel maschile quarti per Morolli, Bronzetti e Vaccari

Sport

Cattolica

21:27 - 21 Luglio 2021

Doppio turno (ottavi e quarti) e tanto tennis al Circolo Tennis Cerri nel torneo nazionale Open maschile e femminile, l’8° Open nazionale Porsche “Augusto Gabellini”, dotato di 5.000 euro di montepremi. Nel mattino si sono disputati gli ottavi, nel tardo pomeriggio i quarti. Nel maschile in bella evidenza i riminesi Alberto Bronzetti (Tc Viserba) ed Alberto Morolli, quarti anche per l’imolese Simone Vaccari, allievo di Tennix, che ha beneficiato negli ottavi del forfait del n.1 Manuel Mazza. Nel femminile vola in semifinale la 2.6 Marta Lombardini, seguita da Maria Vittoria Viviani.

Maschile, 4° turno: Simone Vaccari (2.4)-Claudio Celaj (2.8) 6-1, 6-0, Roberto Miceli (2.4)-Jacopo Menegazzo (2.7) 6-1, 6-4, Enrico Lanza Cariccio (2.7)-Christian Capacci (2.5) 1-6, 6-2, 10-3, Sergio Badini (2.6)-Gianmaria Migliardi (2.5) 6-4, 6-3, Sergio Badini (2.6)-Marco Giangrandi (2.5) 6-3, 7-6, Simone Todaro (2.5)-Gianluca Manco (2.5) 6-3, 6-4, Giorgio Micarelli (2.4)-Erik De Santis (2.5) 6-3, 6-7, 10-4.

Ottavi: Andrea Militi Ribaldi (2.3, n.3)-Uladzislau Zhuk (2.5) 6-0, 6-1, Alberto Bronzetti (2.4, n.7)-Simone Todaro (2.5) 6-3, 6-4, Giorgio Micarelli (2.4)-Antonio Campo (2.2, n.2) 7-5, 0-6, 11-9, Luca Parenti (2.4, n.8)-Giovanni Femia (2.5) 6-3, 6-2, Alberto Morolli (2.3, n.5)-Enrico Lanza Cariccio (2.7) 6-2, 6-4.

Passano per il forfait dei loro avversario Simone Vaccari (2.4), Roberto Miceli (2.4) e Sergio Badini (2.6).

Femminile, 4° turno: Matilde Magrini (2.5)-Evelyn Amari (3.1) 6-0, 6-3, Sofia Pizzoni (2.5)-Sofia Carpi (2.7) 6-2, 6-0, Francesca Mattioli (2.6)-Maria Stella Musarra (3.2) 6-1, 6-4, Elena Omiccioli (2.5)-Matilde Moretti (2.7) 6-2, 4-6, 10-8, Linda Alessi (2.5)-Teresa Cinquino (2.7) 6-2, 6-1, Marta Lombardini (2.6)-Clara Sansoni (2.7) 6-1, 7-5.

Ottavi: Livia Palma (2.4, n.8)-Francesca Mattioli (2.6) 6-2, 7-6, Chiara Girelli (2.3, n.4)-Elena Omiccioli (2.5) 6-2, 6-7, 10-8, Gloria Ceschi (2.3, n.5)-Matilde Magrini (2.5) 6-1, 6-2, Linda Alessi (2.5)-Elena Bocchi (2.4, n.6) 6-1, 4-6, 10-6, Maria Vittoria Viviani (2.3, n.3)-Sofia Pizzoni (2.5) 7-5, 7-5.

Quarti: Maria Vittoria Viviani-Alessi 6-0, 1-0 e ritiro. In semifinale per il forfait della sua avversaria la 2.6 Marta Lombardini.

Domani le semifinali dalle 10, alle 17.30 la finale femminile, alle 20.30 quella maschile.

La direttrice di gara e coordinatrice dell’evento è Francesca Cerri.