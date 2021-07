Fedeltà da mezzo secolo a Cattolica

Turismo

Cattolica

| 18:58 - 21 Luglio 2021

Roland Delgoffe accanto Ass. Olivieri.

Nei giorni scorsi l'Assessore al Turismo del Comune di Cattolica, Nicoletta Olivieri, si è recata in viale Dante, presso il market di Maurizio Magnani per premiare un turista fedelissimo alla Regina dell’Adriatico. Si tratta del belga Roland Delgoffe che da mezzo secolo trascorre le sua vacanze a Cattolica. La ricorrenza di questo anniversario è stata segnalata proprio da Magnani, conosciuto da tutti come “Canton”: “Da quando era ragazzino – racconta – Roland non perde un periodo di villeggiatura nella nostra città. Quindicenne arrivava con il padre, adesso lo accompagnano i nipoti. Ci siamo conosciuti per caso quando ha iniziato a frequentare la nostra attività ed ormai ci sentiamo spesso anche in inverno”. Roland adesso si gode la pensione dopo aver lavorato per tutta la vita in un istituto bancario. È un cliente affezionato di Magnani da oltre 30 anni e per il suo soggiorno, insieme alla compagna, ha scelto l’Hotel Ambra. L’Assessore Olivieri ha consegnato la targa ed omaggiato Roland con il brand book cittadino ed altro materiale turistico prima del brindisi e della foto di rito. Infine l'augurio di ritrovarsi ancora nelle prossime stagioni per proseguire ed incrementare gli anni di “fedeltà”.