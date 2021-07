Covid: +324 casi in regione, morta una centenaria a Reggio Emilia

Attualità

16:08 - 21 Luglio 2021



Sono 324 le nuove positività registrate oggi in Emilia-Romagna su un totale di 18.622 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,7%. Dei nuovi, 78 sono asintomatici e 91 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, mentre ben 153 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. Sale ancora l’età media, passando a 31,7 anni. A Rimini si sono registrati +63 nuovi casi, la seconda provincia dopo Reggio Emilia (+74). A perdere la vita per cause riconducibili all'infezione da Covid una donna di 101 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 13 (-2 rispetto a ieri), 141 quelli negli altri reparti Covid (+4).



Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid: delle 4.658.045 dosi; sul totale, 2.063.912 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.