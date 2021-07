Mercato ittico a Rimini, sul banco pesci troppo piccoli: sequestrati 24 kg di prodotto

Cronaca

Rimini

| 15:48 - 21 Luglio 2021

I militari della capitaneria di Porto di Rimini assieme al personale medico veterinario dell’Azienda sanitaria locale si sono recati al mercato Ittico di Rimini al fine di verificare il prodotto pronto per essere immesso in commercio. Durante i controlli è stata accertata una violazione amministrativa sul rispetto della normativa relativa alla taglia minima del prodotto ittico. Sono stati sequestrati circa 24 chili di prodotto ittico, pronto per essere conferito al mercato ma risultato inferiore alla taglia minima consentita di 20 cm.

Al trasgressore è stato contestato un illecito amministrativo in violazione della normativa, nazionale ed europea, che fissa per ogni specie di prodotto ittico una taglia minima di riferimento per la cattura e prevede una sanzione pecuniaria da euro 250 a 1500, inoltre, sarà applicata la sanzione accessoria dell’assegnazione di cinque 5 punti alla licenza di pesca, dell’unità che ha sbarcato il detto prodotto ittico sottomisura, e al suo comandante.



Il prodotto ittico, a seguito di dichiarazione di idoneità al consumo da parte del veterinario presente, è stato prontamente devoluto in beneficienza alla Caritas di Rimini.