Gioco d’azzardo, lo Stato chiude in rosso

| 15:31 - 21 Luglio 2021

Roulette Casino.

Gli ultimi due anni non hanno di certo aiutato lo Stato italiano ad avere profitti dalla tassazione sul gioco d’azzardo. Stando agli ultimi dati disponibili, la chiusura dei casinò è equivalsa ad una perdita di oltre 4 miliardi di Euro per l’Erario dello Stato, cifra nemmeno lontanamente recuperata con il gioco online.



La riapertura dei casinò sembra essere vicina ma sono comunque tanti gli italiani che continuano a scegliere di giocare online ed anche i nuovi siti ad apparire sul mercato offrendo generosi bonus per gli utenti.



Le ultime stime dello Stato vedono i ricavi per il 2020 calare di oltre 4,5 miliardi di Euro rispetto all’anno precedente. Da ricordare anche che il 2019 fu l’anno più redditizio per il settore dei giochi che aveva fruttato all’Erario ben oltre 11 miliardi di Euro.



Continua la imperterrita la crescita del gioco d’azzardo



Nonostante sia stato registrato un calo degli introiti, il numero dei giocatori ed il tempo passato a partecipare nei casinò, sia fisici che online, continuano ad aumentare.

Purtroppo a crescere nell’ultimo anno è stato anche il gioco illegale. Come confermato anche dal prof. Minenna dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, il gioco illegale ha guadagnato terreno a causa della chiusura dei casinò fisici ed ha portato la polizia statale ad intervenire in oltre 50 città completando la chiusura di oltre 250 sale illegali.

Minenna ha continuato spiegando come gli italiani stiano continuando a giocare anche se la spesa media sembri essere in calo.



Calo degli introiti erariali atteso anche per il 2021



Tanta l’attesa per la seconda metà dell’anno, soprattutto per gli operatori dei casinò fisici che stanno sperando di poter riaprire i battenti e ricominciare a pieno l’attività.

I maggiori problemi si avranno poi tra le piccole azienda a dimensione familiare, si pensi a esercizi pubblici e agenzie di scommesse, le quali andranno a mancare di uno dei loro maggiori metodi di guadagno e, senza un intervento da parte dello Stato, saranno probabilmente costretti a cessare la propria attività. Le ultime stime parlano di almeno 30 mila posti di lavoro a rischio sul territorio italiano.

Sempre secondo le dichiarazioni del prof. Minenna, rimane ancora da capire quale sarà l’impatto finale sui concessionari di Stato e quanto verranno colpiti i bilanci erariali.



Crisi per i concessionari



Una delle motivazioni principali che ha fatto rallentare i profitti dei punti di vendita e dei concessionari pubblici è la ristrutturazione del settore gioco avvenuto a causa delle normative introdotte nel 2020, prima fa tutte l’introduzione dell’obbligo di presentare la tessera sanitaria per poter partecipare.



Inoltre, il calo dei profitti è in parte dovuto agli aumenti imposti sulla tassazione dei giochi d’azzardo aggiunte sempre lo scorso anno.



Fattore ancor più importante della chiusura dei casinò fisici, la riduzione del reddito medio pro capite degli italiani durante il biennio scorso è alla base del calo della spesa per il gioco ed anche della crescita del settore illegale perché i giocatori cercano luoghi in cui svagarsi in modo più economico.



In alcune regioni e comuni, le legislazioni locali hanno spinto per far uscire dalle zone urbane sia le sale da gioco che i centri scommesse rendendoli meno accessibili a gran parte della popolazione.



Nonostante gli ultimi due anni siano stati difficili per il settore del gioco d’azzardo, il numero di italiani che ammette di parteciparvi assiduamente continua ad aumentare. La semplicità con cui ogni cittadino riesce ad accedere ad un casinò online comodamente dal proprio smartphone o PC è il fattore principale per la crescita del gioco via internet tra tutte le fasce d’età. Infine, la possibilità di provare la maggior parte dei giochi in versione demo o con denaro finto permette ad ogni fascia d’età e reddito di iscriversi e divertirsi sulle piattaforme informatiche.