Amazon dona un'aula per la didattica all’aperto alle medie Franchini di Santarcangelo

15:13 - 21 Luglio 2021



Anche la scuola media Franchini di Santarcangelo di Romagna potrà disporre di un’aula all’aperto per la didattica outdoor nel prossimo anno scolastico. Sei tavoli e dodici panche in legno, collocati nel cortile del plesso, potranno ospitare un’intera classe all’ombra degli alberi circostanti. Le strutture per la didattica all’aperto sono state donate alla scuola Franchini dalla filiale Amazon di Santarcangelo, il cui stabilimento si trova a poche centinaia di metri in linea d’aria dalla scuola stessa.



L’aula outdoor è stata ufficialmente consegnata mercoledì mattina alla presenza della sindaca Alice Parma, dell’assessora alla Scuola Angela Garattoni, della dirigente scolastica Giovanna Frisoni e della presidente del consiglio d’istituto, Milena Astolfi, oltre a Leonardo La Rocca, responsabile del deposito di smistamento Amazon di Santarcangelo.



“Grazie a questa donazione, si amplia la dotazione di spazi per la didattica all’aperto disponibili nelle scuole di Santarcangelo” dichiarano la sindaca Parma e l’assessora Garattoni. “Dopo le primarie delle frazioni di San Martino, Sant’Ermete, San Vito e San Bartolo, infatti, anche la media Franchini potrà contare su una struttura outdoor, particolarmente importante in vista del nuovo anno scolastico. La nostra gratitudine – concludono sindaca e assessora – va ad Amazon e alla scuola media, protagoniste insieme all’Amministrazione comunale di un proficuo momento di collaborazione tra pubblico e privato”.