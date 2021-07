Calcio RSM, Tre Fiori: preso il centrocampista Mattia Lualdi

Sport

Repubblica San Marino

| 15:12 - 21 Luglio 2021

Mattia Lualdi.

Nuovo rinforzo a centrocampo per il Tre Fiori: Mattia Lualdi fa il suo ritorno sul Titano e veste la maglia gialloblù. Dopo le esperienze alla Libertas e alla Folgore e il suo breve passaggio al Riccione Calcio 1926 nella passata stagione, il centrocampista classe 1992, ha tanta voglia di riscatto ed è pronto a mettersi a disposizione del tecnico Matteo Cecchetti.

“Sono un centrocampista centrale a cui piace inserirsi e fare gol – spiega Lualdi -. E poi tra le mie caratteristiche ho quella dose di ignoranza, anzi di ‘ignorantezza romagnola’, che in mezzo al campo mi aiuto a dare sempre tutto per i compagni. Già qualche anno fa, prima di passare alla Folgore, c’era stato un contatto con il direttore sportivo Casali, ma poi quella volta non si è concretizzato. Sono contento che quest’anno mi abbia richiamato e ho dato subito la mia disponibilità a fare parte di questo gruppo. Ho passato una stagione difficile l’anno scorso, ho giocato poco a Riccione a causa di un problema fisico ma ora me lo sono lasciato alle spalle e sono pronto a dare il massimo in questa nuova avventura. È davvero un piacere che una squadra importante come il Tre Fiori creda in me e nel mio rilancio. Non vedo l’ora di conoscere i compagni: l’unico con cui ho già giocato è Davide Simoncini. Mister Cecchetti lo conosco dai tempi del Tropical, ci ho già parlato e ci siamo trovati subito sulla stessa lunghezza d’onda. Obiettivi? Innanzitutto tornare a giocare con continuità perché il campo mi manca tantissimo. Voglio vincere e contribuire a riportare il Tre Fiori a giocare le coppe europee”.