Ballo non autorizzato al chiuso e senza mascherina: pizzicato un locale di Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 13:32 - 21 Luglio 2021

Foto di repertorio.

Serata di ballo al chiuso - causa maltempo - in un locale di Misano Adriatico. Il sito fanpage.it ha pubblicato un video nel quale si vedono decine ragazzi ballare al coperto e senza mascherine né distanziamento, nonostante i divieti anti-Covid.



Secondo quanto riportato dal portale, le immagini risalirebbero alla serata del 16 luglio. I giovanissimi si sarebbero ritrovati in una pizzeria/discoteca a Misano. La serata minacciava pioggia, quindi sarebbero stati portati con una navetta in un altro locale, sempre misanese, una località segreta a qualche chilometro di distanza. Qui si sarebbe svolta la serata tra balli non permessi, distanziamenti non rispettati e mascherine inesistenti. La serata si sarebbe conclusa verso le 2 di notte, senza l'intervento delle forze dell'ordine.