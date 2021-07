Strage Bologna: ex moglie Bellini, ha ingannato tutti 

Attualità

Emilia Romagna

| 13:12 - 21 Luglio 2021

"Ha detto una bugia, ha ingannato tutti, non potevo immaginare che fosse lì in quella situazione, e Daniela", cioé la nipote di Paolo Bellini, che era in auto con lui nel tragitto verso Rimini, "c'era, dovete chiedere a lui dove ha messo la bambina, e anche se è arrivato in ritardo, era il 2 agosto". Lo ha detto Maurizia Bonini, ex moglie di Paolo Bellini, principale imputato nel nuovo processo sulla strage del 2 agosto 1980. Il riferimento della testimone davanti alla Corte di assise è ai movimenti dell'ex esponente di Avanguardia Nazionale, la giornata del 2 agosto 1980.