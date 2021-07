Eventi

Bellaria Igea Marina

| 13:08 - 21 Luglio 2021

Mirko Casadei.

Bellaria Igea Marina giovedì 26 agosto celebra con una serata all’insegna della musica e del ricordo, il “Re del liscio”, Raoul Casadei scomparso lo scorso marzo; un saluto doveroso per omaggiare un vero e proprio simbolo della Romagna. Mirko Casadei con il suo stile pop-folk porta avanti la tradizione dell’Orchestra Casadei prestando un’attenzione particolare al ricambio generazionale e portando una ventata di novità attraverso nuovi sound. Giovedì 26 agosto presso Piazzale Capitaneria di porto dalle ore 21.00, Casadei si esibirà in onore del padre con un concerto a lui dedicato intitolato “Bellaria Igea Marina saluta Raoul Casadei”. Verranno ripercorsi tutti i più grandi successi di Raoul, il grande artista romagnolo che ha fatto conoscere in tutto il mondo il folklore e lo spirito della sua terra, la Romagna, a suon di valzer e mazurke! La città si stringe così in un affettuoso abbraccio in memoria di un simbolo dell’arte e della cultura romagnola che ha saputo diffondersi oltre i confini, raggiungendo i cuori di tutto il mondo con la sua solarità e spontanea allegria. Sulle note di “Romagna Mia” e tanti altri successi, il porto canale bellariese sarà pervaso dalla musica di Casadei, per ricordare con il sorriso il grande ed indimenticabile Raoul. L’evento è gratuito ed aperto al pubblico fino ad esaurimento posti, nel rispetto delle norme anti Covid attualmente vigenti.