Artisti in Piazza Pennabilli: nuovi appuntamenti per questo penultimo weekend di luglio

Eventi

Pennabilli

| 12:54 - 21 Luglio 2021

I Lehmanns Brothers.

La rassegna di Artisti in Piazza prosegue con nuovi appuntamenti per questo penultimo weekend di luglio. Si prosegue infatti con i Lehmanns Brothers, in concerto venerdì 23 luglio alle 21.30 in Anfiteatro, che porteranno sul palco la carica del loro funky groove.



La giovane band francese dal sound funk, jazz e afrobeat, si concentra su sottili melodie degli anni ’70 con l’aggiunta di un tocco di hip-hop e di neo-soul, assimilando le influenze della musica di James Brown, Jamiroquai, The Roots e A Tribe Called Quest. Hanno avuto la possibilità di esibirsi al Montreaux Jazz Festival in Svizzera ma anche in Austria, Germania, Francia, Belgio e Inghilterra.

(Biglietto 7€, acquistabile su Liveticket.it. Per informazioni: info@artistiinpiazza.com – 0541 928003).



Sabato 24 luglio alle ore 21.30 in Piazza Montefeltro lo spettacolo di circo contemporaneo e musica dal vivo del Duolinda con La Dama Démodé. Attori in scena, già multi-premiati come autori e artisti del Teatro di Strada, saranno Silvia Martini, ex ginnasta specializzata in clownerie, verticali e lancio di coltelli e Mario Levis, clown musicista e giocoliere. Interpreteranno due clown eccentrici, che sognano di vivere una storia d’amore d’altri tempi ma scontrandosi con la realtà odierna danno vita ad una sinfonia di entusiasmanti imprevisti.



I tempi moderni, infatti, sembrano ormai travolti da una inquietante ansia di sapere cosa faccia l’altro, cosa stia pensando, dove si trovi. La bellezza di un incontro inaspettato, la purezza di un gesto casuale o la condivisione di un pensiero nella distanza, sembrano ormai concetti fuori moda, anzi demodé!

Domenica 25 luglio vedremo i Soundiders, “all-star” band che raccoglie gli artisti associati all’associazione culturale SounDido e che hanno deciso di ricercare, recuperare e incidere le canzoni inedite di Dido, arrangiarle, registrarle e farle diventare un disco. Si tratta di più di 70 musicisti e artisti che portano tutto il loro bagaglio e la loro storia, in un vero e proprio melting pot musicale. Dai Bar preferiti di Tom Waits ai tamburi africani, dalle suggestioni di un pianoforte a muro alle sale da thè di un quartiere impenetrabile di Marsiglia, dal cinema di Jarmush alla musica di ricerca, da un viaggio a San Francisco solo andata alle verdure dell’orto, dai Leoni che si svegliano al richiamo di un bouzouki, dalla forza di una canzone d’amore cantata in italiano fino ad una chitarra delta blues, c’è dentro tutto.

Per coloro che non hanno la possibilità di assistere agli eventi, è possibile ascoltare la web radio CFR – Cosmic Fringe Radio per approfondimenti e interviste con gli artisti. Da qui, per tutta l’estate, verranno trasmessi contenuti esclusivi e anteprime degli spettacoli in programma.