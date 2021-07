Miramare, urtata dal trenino cade dalla bici e batte la testa

Cronaca

Rimini

| 12:24 - 21 Luglio 2021

Immagine di repertorio.

Incidente in via Marconi a Miramare nella mattina di mercoledì 21 luglio. Una ragazza in bicicletta è caduta a terra dopo essere stata colpita dal trenino turistico, battendo la testa. E' successo intorno alle 10.30. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il mezzo avrebbe urtato la bicicletta che procedeva in senso opposto. Le condizioni della giovane sono apparse subito serie, tanto da rendere necessario il ricovero in eliambuanza al Bufalini di Cesena.

Sul posto per i rilievi la Polizia Locale. La strada è stata chiusa al traffico per consentire il lavoro degli agenti.