Pennabilli

| 12:15 - 21 Luglio 2021

Giorgio Terruzzi.

«Questo libro contiene un invito. Anzi, ne contiene quaranta. Ciascuno corrisponde a una storia e a un luogo. Sono tappe di un viaggio italiano da ripercorrere gioiosamente, a piacere, in una libertà ritrovata.» Giorgio Terruzzi

Sintetizza così l'autore i contenuti di Atlante sentimentale: quaranta emozionanti raffigurazioni di storie dimenticate che hanno reso grande il nostro Paese. Maradona, Fellini, Don Milani, Maria Montessori, Beppe Fenoglio, Carlo Levi, Walter Bonatti sono alcuni dei quaranta personaggi messi in campo da Giorgio Terruzzi in un suo personale itinerario di incontri e suggestioni attraverso tutta l’Italia.

Giorgio Terruzzi è nato a Milano nel 1958. Giornalista, scrive per il Corriere della Sera, Icon, Scarp de’ tenis, Autosprint, Città e TG5. È stato allievo di Beppe Viola, si occupa di progetti sociali per il club Rugby Milano. Tra i suoi libri: Una curva cieca, Suite 200, vincitori del Premio Bancarella Sport nel 1992 e nel 2015, Semplice, Quando ridi, Pro-Fumo con l’artista Giancarlo Vitali; insegna comunicazione e sport management al Master IULM e al Master IPM, Università Cattolica di Milano.

L'iniziativa si svolge nel rispetto delle restrizioni dovute alle normative imposte dall’emergenza sanitaria e richiede la prenotazione tramite e-mail a info@pennabilliantiquariato.net oppure per telefono allo 0541 928578.