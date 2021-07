Verucchio Music Festival, apertura con Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura

Eventi

| 11:46 - 21 Luglio 2021

Chiesa della Collegiata.

La XXXVII edizione del Verucchio Music Festival, in programma dal 23 al 31 luglio in piazza Battaglini sul sagrato della Chiesa Collegiata, con la direzione artistica curata da Ponderosa Music & Art, si apre venerdì 23 luglio con il concerto di Paolo Fresu (tromba e flugehorn) e Daniele Di Bonaventura (bandoneon): dopo essersi incontrati nei concerti del magistrale Mistico Mediterraneo creato insieme al celebre ensemble vocale corso A Filetta e pubblicato poi su disco dalla ECM, Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura hanno scoperto una profonda affinità sviluppando una poetica comune in diverse esibizioni dal vivo tra cui il progetto concertistico ispirato a Corto Maltese, l'indimenticabile personaggio delle avventure a fumetti disegnate da Hugo Pratt.

Sono queste esperienze ormai quasi decennali ad averli portati all'idea di incidere in duo, per esplorare una dimensione espressiva più intima in cui il trombettista sardo e il bandoneonista marchigiano cercano e ritrovano la poesia dei piccoli suoni e di un gesto musicale non magniloquente ma proprio per questo ancora più espressivo e significato in un'epoca di crescente rumore e pressione acustica. L'attenzione è tutta sui colori generati dal soffio che scorre nei pistoni degli strumenti di Fresu e fa vibrare le ance del bandoneon di Bonaventura.

I concerti hanno inizio alle ore 21,30, apertura porte ore 20.30

Prevendite on line su ticketone, mailticket, vivaticket, disponibili anche abbonamenti per tutti i sei concerti e gli abbonamenti “Jazz Nights” (per concerti dal 23 al 25 luglio) e “Indie Italiane” (per concerti dal 28 al 31 luglio), previste riduzioni per i residenti del Comune di Verucchio.

Per informazioni: Ufficio IAT Verucchio tel. 0541/670222