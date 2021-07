Attualità

Rimini

| 08:45 - 21 Luglio 2021

Avis Rimini ricorda che le "le malattie ed il bisogno di sangue non vanno in vacanza". Per questo i sostenitori saranno presenti a Rimini in Piazza Tre Martiri sabato 24 e sabato 31 luglio con uno stand per incontrare e spiegare ai cittadini l'importanza della donazione.

Donare sangue o plasma è fondamentale soprattutto in questo periodo. L'attore Roberto Mercadini, in un video-spot, sottolinea l'importanza del gesto ed invita tutti i cittadini ad informarsi per aiutare Avis.