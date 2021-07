Basket B, l'ex RBR Luca Bedetti si accasa alla Goldengas Senigallia

Sport

20 Luglio 2021

La Pallacanestro Senigallia ufficializza l'arrivo di Luca Bedetti. Riminese classe '89 arriva a Senigallia dopo l'esperienza a Palermo dove lo scorso anno ha viaggiato a 13.6 punti 6 rimbalzi e 3 assist ad allacciata di scarpe, Veterano della serie B nella quale ha esordito nella stagione 2010 ha sicuramente tra le sue armi migliori intensità agonistica e versatilità in quanto può ricoprire sia il ruolo di guardia che di ala piccola.Dunque un altro tassello si aggiunge ai biancorossi per la stagione 21/22 che dopo le tante partenze vedono iniziare a profilarsi lo scheletro della nuova squadra.

"Sono molto felice di entrare a far parte di una società seria e professionale come Senigallia. Darò tutto sul campo come ho sempre fatto e cercherò di far valere la mia esperienza anche in virtù dei miei compagni più giovani - dice il neoacquisto biancorosso - Sono carico, non vedo l'ora di raggiungere la squadra e conoscere i ragazzi ragazzi per iniziare al meglio la preparazione della stagione".

Le parole del presidente Filieri : "Con Luca Bedetti mettiamo un altro tassello importante per la costruzione della squadra. È un giocatore di grande temperamento ed energia e sono convinta che si potrà integrare bene nella squadra".