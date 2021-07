Attualità

Cattolica

| 18:48 - 20 Luglio 2021



Il Comune di Cattolica ha pubblicato un avviso pubblico per dare ai genitori, residenti nel Comune di Cattolica, la possibilità di accedere al “saldo e stralcio” delle rette per il nido di infanzia, le scuole per l’infanzia o le scuole primarie dell'Istituto Comprensivo Cattolica o per l’accesso alla mensa scolastica nelle scuole primarie nel periodo dal 1 febbraio 2020 al 30 aprile 2021. Sono beneficiari dell’intervento i nuclei familiari residenti nel territorio comunale che si trovino in uno stato di disagio socio-economico a causa dell’eccezionalità dell’emergenza Covid-19 e che abbiano accumulato un debito superiore ad € 50,00 nel pagamento delle rette.



I modelli di istanza e i documenti allegati inviati tramite PEC o e-mail potranno essere accettati solo se in formato pdf, e pertanto eventuali file-immagine non saranno presi in considerano né ritenuti validi.



“Questo misura di sostegno – spiega l’Assessore alle Politiche Sociali Daniele Cerri – è stata pensata per venire incontro alle fasce più deboli, ai genitori cattolichini che si sono trovati in difficoltà anche a causa di questa pandemia che ha acuito i disagi e le ristrettezze economiche. Cerchiamo di agevolare le nostre famiglie ed i più piccoli, perché crediamo che sia indispensabile assicurare i servizi scolastici e la mensa ed avviarli ad un nuovo anno scolastico con un animo più sereno. Ritengo che tutti abbiano diritto ad iniziare il prossimo percorso di studi senza dover portarsi dietro pendenze economiche ed iscrivendo i propri figli con tranquillità al nuovo anno.