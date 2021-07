IV Italian Bike Festival e Osservatorio Bikeconomy supportano le Startup della mobilità

Attualità

Rimini

| 18:46 - 20 Luglio 2021

Italian Bike Festival è lieta di presentare un’altra grande novità che caratterizzerà l’edizione 2021 del Festival. Dalla collaborazione con l’Osservatorio Bikeconomy, l’ente specializzato nello studio, nella ricerca, nello sviluppo e nella promozione della mobilità sostenibile, è infatti nato IBF Startup Program.



Un vero e proprio programma per dar voce e supportare tutte le realtà che intendono rivoluzionare il mondo delle due ruote, della mobilità sostenibile e del cicloturismo. Italian Bike Festival e Osservatorio Bikeconomy studieranno ogni realtà che aderirà al progetto, analizzandola sulla base di diversi fattori: competenza e qualità del team, rispondenza del progetto con le esigenze del mercato, fattibilità del progetto, sostenibilità economica, scalabilità, replicabilità e trasferibilità.

Al termine della prima fase di analisi, eseguita da una giuria di esperti selezionata dall’Osservatorio Bikeconomy, verranno candidate 5 iniziative che presenzieranno gratuitamente alla IV edizione di Italian Bike Festival di Rimini, dal 10 al 12 settembre 2021 e racconteranno ad esponenti della finanza e dell’industria di settore ed a migliaia di visitatori il loro prodotto/servizio.

Nel corso della tre giorni, i cinque finalisti si sfideranno inoltre in una pitch competition che, grazie al voto della giuria e a quello del pubblico di Italian Bike Festival, decreterà la Startup vincente.

Chi trionferà al termine della pitch competition avrà un anno di consulenza gratuita da parte degli esperti dell’Osservatorio Bikeconomy per intraprendere un percorso di 12 mesi finalizzato all’ottimizzazione della strategia comunicativa e finanziaria del progetto, al costante confronto con business angels, fondi di venture capital, media, stakeholder, opinion leader e aziende del mondo delle due ruote.



Questo periodo di affiancamento e consulenza permetterà alla startup vincente di crescere e strutturarsi, grazie al continuo confronto il mercato e al supporto degli esperti dell’Osservatorio Bikeconomy.



Per partecipare all’IBF Startup Program è necessario inviare un video pitch di presentazione all’indirizzo startup@taking-off.it entro il 23 agosto 2021.