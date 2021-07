A Rimini +51,1% operazioni sospette di riciclaggio

Attualità

Emilia Romagna

| 18:22 - 20 Luglio 2021

Riciclaggio di denaro.

I primi sei mesi del 2021 hanno visto crescere a doppia cifra le segnalazioni di operazioni sospette giunte all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia. E in Emilia-Romagna il fenomeno è stato anche più netto che nel resto del Paese. A lanciare l'allarme sull'ultimo report della Uif è la Cgil di Modena, che parla di un quadro regionale "pesantissimo". Per Franco Zavatti, responsabile legalità del sindacato, finora quest'anno "sono stati rilevati ben 27 casi di sospetto riciclaggio ogni santo giorno". In totale, nella prima metà del 2021 in Emilia-Romagna la Uif conta 4.902 segnalazioni di operazioni sospette: sono il 40,9% in più del primo semestre 2020, quando furono 3.481. La crescita è superiore a quella registrata lungo tutto lo Stivale, dove si contano 70.157 operazioni sospette (+32,5%).



L'Emilia-Romagna è così la quarta regione italiana per numero di operazioni sospette segnalate, dietro a Lombardia, Lazio e Campania. Il report Uif riporta anche le segnalazioni sospette per provincia: sono 1.105 a Bologna (+34,1%), 307 a Ferrara (+32,9%), 423 a Forlì-Cesena (+53,8%), 647 a Modena (+24,9%), 502 a Parma (+36,8%), 232 a Piacenza (+28,2%), 437 a Ravenna (+64,3%), 723 a Reggio Emilia (+53,5%), 526 a Rimini (+51,1%).



Ma anche sul fronte delle operazioni sospette per money transfer, le cui segnalazioni sono triplicate rispetto al primo semestre 2020, la regione è tra i fanalini di coda con cinque province tra quelle posizionate peggio in Italia per importi inviati e ricevuti per 100mila abitanti: secondo la Cgil, questo mette l'Emilia-Romagna "tra le regioni con imprese, professionisti e 'prestanome' maggiormente coinvolti nei traffici finanziari illeciti coi Paesi stranieri cosiddetti 'paradisi fiscali'".