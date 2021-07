Coronavirus, l'aggiornamento: a Rimini +41 casi, 29 sintomatici. Oltre 2 milioni i vaccinati

Attualità

Emilia Romagna

| 16:31 - 20 Luglio 2021



A Rimini si sono registrate 41 nuove positività al coronavirus rispetto alla giornata precedente, +185 in Regione Emilia-Romagna. Purtroppo, si registra un decesso. Un caso a Reggio Emilia (una donna di 89 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.269. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,9%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 15 (+1 rispetto a ieri), 137 quelli negli altri reparti Covid (-5). L’età media dei nuovi positivi si alza leggermente e passa a 29,9 anni.

La provincia di Bologna è in testa con 45 nuovi casi, seguita da Rimini e Reggio Emilia (entrambe con 41 nuovi casi), Piacenza (19), Ravenna (11), Modena e Ferrara (entrambe con 7 nuovi casi). Quindi Cesena (6), Parma (5), Forlì (3). Nessun nuovo caso nel circondario Imolese. Ci sono nel frattempo anche 79 guarigioni che portano il numero di malati effettivi a 2959 (+105).



Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 15 di oggi sono state somministrate complessivamente 4.610.939 dosi; sul totale, 2.026.367 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.