In monopattino ubriachi: quattro sanzionati dalla polizia stradale di Rimini

Cronaca

Rimini

| 15:14 - 20 Luglio 2021



Le pattuglie della polizia stradale tra sabato e domenica notte hanno fermato e controllato 154 veicoli con altrettanti conducenti, dei quali 16 sono risultati positivi all’alcoltest. Di questi, 9 sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.



Gli agenti hanno sequestrato due veicoli poiché i rispettivi conducenti e/o proprietari avevano un tasso alcolemico di oltre 1,5 g/l (uno dei due, un 50enne, ha fatto registrare un tasso di 2,36 g/l).



Uno ragazzo neopatentato da appena 1 mese è stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza così come 4 conducenti di monopattini (classificati dal C.d.S. come velocipedi) sorpresi alla guida degli stessi con un tasso superiore ai limiti di legge consentiti.



Complessivamente sono state 12 le patenti ritirate nell’immediatezza e che verranno sospese con provvedimento della Prefettura di Rimini. Nel corso del fine settimana gli Agenti della Polizia di Stato hanno contestato 112 infrazioni al C.d.S. di cui 10 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 3 per uso del telefono cellulare durante la guida, 10 per eccesso di velocità e provveduto alla decurtazione di 217 punti dalle patenti di guida.