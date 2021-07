A caccia di rifiuti: domenica la parco di Montalbano a San Giovanni si raccoglie la plastica

Eventi

14:17 - 20 Luglio 2021



Domenica 25 luglio è programmata un’iniziativa di raccolta plastica al parco di Montalbano (ritrovo alle 9) a cura di Plastic Free, associazione che ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che non solo inquina bensì uccide.



Il Comune di San Giovanni in Marignano ha assegnato il patrocinio all’iniziativa in quanto sostiene fortemente iniziative e proposte per la sostenibilità ambientale: “Siamo uno dei Comuni con la maggiore percentuale di raccolta differenziata della Provincia, i primi ad avere sperimentato con successo l’introduzione della tariffa puntuale e da sempre in prima linea con iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza. Da anni partecipiamo a “Puliamo il Mondo”, “M’Illumino di Meno” ed una serie di iniziative del genere coinvolgendo anche le scuole. Collaborare con Palstic Free sancisce con ancora maggiore forza l’interesse di questa Amministrazione per questa tematica ed il desiderio di essere sempre più incisivi con la cittadinanza”. Per partecipare è sufficiente iscriversi tramite questo link. Si consiglia di munirsi di guanti.