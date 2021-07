A San Giovanni il Cantiere Friends termina con una donazione Hikikomori Italia

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:14 - 20 Luglio 2021



Martedì pomeriggio al centro Giovani di San Giovanni in Marignano si è svolto l'ultimo appuntamento di Cantiere Friends, un laboratorio teatrale molto innovativo promosso e curato da Teatro Cinquequattrini e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con il patrocinio del Comune, che ha messo a disposizione gli spazi del centro giovani ed il parco esterno.



Un'esperienza molto positiva a partire dalle adesioni dei giovani e che ha visto in azione diversi professionisti (Silvia Giorgi, Dott.ssa Lucia Giammattei, Giampiero Boccato e Maddalena Balzaretti) che, lavorando in equipe, hanno creato preziose occasioni nelle quali esprimere ed elaborare emozioni e vissuti adolescenziali ed esistenziali attraverso un utilizzo più consapevole e personale dei social. Presenti all'ultimo incontro anche i genitori dei ragazzi partecipanti e la vicesindaca Bertuccioli, che hanno avuto modo di visionare un emozionante filmato che ha ripercorso la viva e preziosa esperienza realizzata.



Teatro Cinquequattrini ha deciso di donare parte del finanziamento regionale a favore di associazione Hikikomori Italia, una realtà italiana che si occupa del fenomeno che sta interessando sempre più giovani che si isolano completamente dalla realtà da parte e passano tutto il loro tempo sui social e videogiochi. Si tratta di un impegno per un ulteriore aiuto e sostegno al benessere delle future generazioni.