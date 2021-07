Sport

Bellaria Igea Marina

| 13:29 - 20 Luglio 2021

Da sinistra Aessandro Bagnara e Filipo Di Perna.

Filippo Di Perna batte Alessandro Bagnara e si aggiudica il torneo nazionale Open del Ct Venustas “Igea Dea della Salute”

Filippo Di Perna vince da protagonista il torneo nazionale Open del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, il trofeo “Igea Dea della Salute” dotato di 1.000 euro di montepremi.

Il giovane giocatore imolese portacolori del Tc Viserba ha battuto in semifinale il 2.6 Marco Cinotti (Ct Massa Lombarda) al termine di un match molto combattuto, mentre in finale ha regolato con un secco 6-1, 6-3 il 2.6 Alessandro Bagnara, portacolori della Tozzona Tennis Park di Imola, che in semifinale ha estromesso il 2.5 Andrea Rondoni, testa di serie n.3. Finale quasi a senso unico, primo set dominato da Di Perna, poi avvio di secondo set piuttosto equilibrato, con Bagnara che ha fatto valere il suo tennis solido, ma ancora una volta le accelerazioni e la varietà di colpi dell’imolese hanno fatto la differenza. Alla fine è stato Di Perna, al suo secondo successo stagionale a livello Open, a ricevere la coppa dalle mani del presidente Elisa Vandi. La finale è stata arbitrata dal giudice di sedia Roberto Baldissari.

Intanto sempre sui campi del Ct Venustas è in pieno svolgimento il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14-16, maschile e femminile. Un altro grande successo per il Club bellariese visto che sono in 138 al via suddivisi nei sei tabelloni in programma. Under 10 femminile, quarti: Eva Raimondi-Marta Bertozzi 6-1, 6-3. Under 10 maschile, quarti: Pietro Tombari-Massimo Marcolini 6-0, 6-0, Alessandro Casanova-Lorenzo Manco 6-1, 1-6, 10-3.

Under 12 femminile, 1° turno tabellone finale: Camilla Fabbri-Maria Luce Ossani 6-4, 6-1. Semifinali per Letizia Bertozzi.

Under 12 maschile, 1° turno tabellone finale: Federico Attanasio-Alessandro Ferragina 6-0, 6-0, Andrea Bianchi-Nicola Cirri 6-1, 6-1, Francesco Bagli-Mattia Pettenati 6-4, 7-6 (5).

Under 14 femminile, 1° turno tabellone finale: Chiara Pagliarani-Francesca Sofri 6-1, 6-0.

Nell’Under 14 maschile, quarti tabellone finale: Federico Baldinini (n.2)-Michele Diversi 6-1, 6-1.