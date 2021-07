Rimini, a Sportdance spazio ai ballerini del Latin Style con performance in assolo e duo

Sport

Rimini

| 11:39 - 20 Luglio 2021

Immagine di repertorio.

I ballerini e le ballerine del Latin Style hanno letteralmente invaso – seppur sempre nel rispetto delle rigide regole anti Covid - i padiglioni della Fiera di Rimini di Italian Exhibition Group, dove sono in corso fino a domenica 25 luglio i Campionati italiani di danza sportiva organizzati dalla FIDS, la Federazione italiana di Danza Sortiva. Per 5 giorni nei padiglioni di Sportdance si possono ammirare performance in assolo e duo di questa nuova disciplina entrata a pieno titolo nei Campionati italiani 2021. Un progetto al quale la FIDS, aderente al CONI, ha lavorato molto, sin dal 2019, quando già si intravedevano le potenzialità della disciplina. Ad oggi i Campionati Nazionali di Latin Style si sono svolti in oltre 15 nazioni e 3 continenti. Ora è il momento dell’Italia, partendo proprio da Rimini. Latin Show è una disciplina coreografica che si basa prevalentemente sulle tecniche delle danze latine in tutte le possibili evoluzioni, ma nella quale possono essere inseriti altri stili di ballo, anche se non in maniera predominante.

La disciplina ha come elemento fondamentale la creazione e la rappresentazione di una coreografia originale, con un tema, un significato.

I Campionati italiani di danza sportiva, per tutte le discipline, sono in corso fino al 25 luglio e sono visibili anche da casa, seguendo le dirette sul canale Fidschannel.tv e i contributi video in onda sul canale tv Sky 814 e su Tivusat 54.