| 11:19 - 20 Luglio 2021

Matteo Salvini, foto Ansa.

Matteo Salvini sarà a Rimini sabato 24 luglio. Alle 10.30 sarà presente al gazebo in piazza Tre Martiri dove è in corso la raccolta firme per il referendum sulla giustizia. Una presenza che potrebbe significare anche la possibilità di indicare il candidato sindaco del centrodestra alle elezioni comunali di Rimini.