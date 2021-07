Riccione, ruba portafogli a un turista poi tenta la fuga picchiando il bagnino: arrestato

Cronaca

Riccione

| 11:04 - 20 Luglio 2021

Immagine di repertorio.

Ruba il portafoglio dalla borsa di una turista, scappa in viale Ceccarini inseguito da Carabinieri e dal bagnino: arrestato un 21enne della provincia di Varese. I fatti sono accaduti lunedì verso le 13. Il giovane ha frugato nella borsa lasciata sotto ad un ombrellone ed è scappato. Il personale della spiaggia si è messo subito all'inseguimento del ladro, avvisando contemporaneamente i Carabinieri. Nel giro di qualche minuto il 21enne è stato raggiunto dai militari e dal bagnino che, nella collutazione per bloccare il ladro, è rimasto lievemente ferito. Tutta la refurtiva è stata restituita alla proprietaria. Il 21enne si trova in carcere a Rimini con l'accusa di rapina e lesioni personali.