Verucchio, picchia la compagna ed evade dopo l'arresto: 31enne nuovamente in manette

Cronaca

Verucchio

| 10:52 - 20 Luglio 2021

Carabinieri in servizio.

Picchia e maltratta la ex compagna, viene arrestato ma evade. Un 31enne di Verucchio è stato nuovamente arrestato per evasione dai Carabinieri. Le manette erano scattate all'inizio di giugno quando il 31enne, inottemperante ad un divieto di avvicinamento, aveva picchiato la ex compagna al culmine di una lite, mandandola al pronto soccorso. La donna, dimessa con una prognosi di 7 giorni, era stata raggiunta nuovamente dall'ex compagno che aveva interrotto i sanitari che si stavano occupando di lei, picchiandola ancora, portandole via la borsa e scappando subito dopo. Rintracciato dai Carabinieri di Novafeltria era stato arrestato per maltrattamenti, lesioni personali e rapina.

Dopo un periodo in carcere era stato messo ai domiciliari in una comunità terapeutica. L'11 luglio scorso era però scappato facendo perdere le sue tracce. I Carabinieri hanno subito iniziato le ricerche scandagliando tutti i luoghi solitamente frequentati dal 31enne. L'uomo è stato rintracciato a Villa Verucchio mentre passeggiava tranquillamente. I Carabinieri lo hanno arrestato per evasione e ora si trova ai Casetti di Rimini.

Vista la pericolosità della situazione è stato disposto l'aggravamento della misura cautelare.