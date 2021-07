VIDEO Fiamme in un ostello, notte di paura a Rimini: quattro feriti e altri 16 visitati sul posto

Cronaca

Rimini

| 07:08 - 20 Luglio 2021

Incendio nella notte in un ostello a Rimini. Poco prima delle 4 della notte tra lunedì e martedì le fiamme si sono propagate nell'Hostel Jammin di viale Derna. Quattro persone sono rimaste leggermente ferite: due si trovano in ospedale a Rimini, due a Riccione. Altri 16 ospiti sono stati valutati sul posto senza trasporto al pronto soccorso. Le fiamme sono partite da un apparecchio elettrico al piano terra. Forse un corto circuito, ma per meglio risalire alle cause l'intero piano è stato sequestrato dalla Polizia Scientifica. La struttura ha tre piani, ha meno di 25 camere ed è una ex pensione familiare trasformata in ostello che ospita in prevalenza clientela giovane. Il pronto intervento dei Pompieri e il funzionamento dell'impianto antincendio hanno impedito a fiamme e fumo di salire in alto. Gli ospiti della struttura, circa 30, hanno trovato rifugio sui balconi. La struttura è comunque agibile. Quando l'incendio è divampato, questa notte, gli ospiti erano tutti nelle camere, mentre era in servizio esclusivamente il custode dell'ostello. Quando è scattato il sistema anti-incendio le persone sono corse in strada passando proprio dall'unica via di fuga attraverso la reception. Sul posto i Vigili del Fuoco con tre squadre e 12 persone. Per i rilievi e i soccorsi presenti anche tre ambulanze, due automediche, la Polizia e Carabinieri.