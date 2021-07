Pneumatici auto, vendite in aumento anche grazie ai nuovi modelli

Attualità

Nazionale

| 10:42 - 27 Luglio 2021

Sostituzione di pneumatici.

Un mercato in ripresa, che lentamente si rimette in marcia e torna sui trend positivi abituali prima della mazzata del Covid: è la fotografia che arriva dalla Associazione Europea dei Produttori di Pneumatici e Gomma (ETRMA) dopo il bilancio delle vendite di pneumatici auto, moto, truck e agro in Europa del secondo trimestre 2021, che certifica un incremento che fa ben sperare per il futuro del settore.



Riprendono le vendite di pneumatici in Europa



I numeri parlano chiaro: nel secondo trimestre del 2021, le vendite di pneumatici di ricambio sono state 50,2 milioni, praticamente allineate a quelle del 2019, quando furono venduti quasi 51 milioni di esemplari; non c’è paragone che regge con il calo dello stesso periodo dell’anno scorso, quando si registrarono poco meno di 35 milioni di gomme vendute, a causa delle limitazioni agli spostamenti legate all’emergenza Coronavirus, che avevano inevitabilmente frenato l’uso dei veicoli e di conseguenza anche le vendite di ricambi auto usurabili, tra cui appunto gli pneumatici di ricambio per il mercato dell’aftermarket.



A distanza di un anno, invece, sembra tornare il sereno sul comparto, legato a doppio nodo alla ripresa delle attività e all’allentamento delle limitazioni nelle zone bianche in Italia e nel resto d’Europa, che ha fatto “rinascere” la necessità di spostamento in auto e, quindi, di viaggiare con gomme sicure e performanti.



Le ultime tendenze nell’acquisto di pneumatici



C’è però una novità rispetto al passato: se i numeri complessivamente raccontano che il mercato degli pneumatici sta lentamente tornando allo stesso livello pre-Covid, in tutti i settori, analizzando più in profondità si scopre che stanno cambiando le scelte degli automobilisti. Si spiega così infatti il successo delle gomme 4 stagioni, cresciute nelle vendite del +37% rispetto al 2019 (ma con volumi ancora inferiori rispetto agli stagionali), che erodono terreno agli pneumatici estivi e invernali.



Ad ogni modo, a primeggiare per volumi sono sempre le gomme estive, che hanno interessato 28 milioni di vendite: nonostante un calo del -6% rispetto al 2019, quindi, questa tipologia è ancora scelta da oltre la metà dei guidatori. Interessante, come detto, è il boom degli pneumatici all season, di cui sono stati venduti circa 5,5 milioni di esemplari.



Le nuove vie del mercato gomme auto



La spiegazione di questo trend va ricercata anche nelle nuove proposte del mercato, disponibili ad esempio sui siti e-Commerce come Euroimport Pneumatici: negli ultimi anni, i Costruttori hanno concentrato la propria attenzione proprio nello sviluppo di nuovi modelli di gomme all season, proponendo prodotti altamente tecnologici e performanti, e solo di recente sono tornati a proporre innovazioni anche negli estivi.



I modelli più recenti di pneumatici estivi



Solo per fare qualche esempio, ha debuttato in primavera il nuovissimo Bridgestone Potenza Sport, gomma Ultra-High Performance destinata a berline premium, SUV sportivi e auto del segmento luxury e prestige, studiata per offrire al guidatore aderenza, bilanciamento e percezione diretta dell’asfalto, anche nella progressività dello scivolamento, che diventa controllabile. Il riscontro è stato immediato: il modello ha subito vinto, al debutto assoluto, il test sugli pneumatici sportivi 2021 di AutoBild Sportscars.



Di nuova generazione sono anche gli pneumatici Goodyear Efficientgrip Performance 2, altro modello ad alte prestazioni (HP), che consente di ottenere il 50% di chilometri in più rispetto alla versione precedente, grazie a una elevata elasticità e flessibilità del battistrada, che riesce sia a contribuire a ridurre l'usura causata da fondi stradali accidentati, sia a garantire prestazioni eccezionali a prescindere dalla temperatura, su fondo asciutto o su fondo bagnato.