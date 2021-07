Beach Volley, Scampoli e Bianchin regine del campionato assoluto, Abbiati e Andreatta i re

Sport

Bellaria Igea Marina

| 16:54 - 19 Luglio 2021



Si è conclusa domenica a Bellaria Igea Marina la prima tappa del campionato italiano assoluto 2021 di beach volley. Il Polo Est Village ha fatto da cornice a questo importante evento che ha visto battagliare i migliori beachers italiani.

Nel tabellone femminile ad aggiudicarsi il primo grande trofeo di questa stagione di beach volley, sono state Claudia Scampoli e Margherita Bianchin. Le azzurre hanno superato in finale 2-0 (21-9, 21-15) Agata Zuccarelli e Sara Franzoni. La finale per il terzo e quarto posto invece se la sono aggiudicata Valentina Cali ed Eleonora Annibalini, uscite vincitrici 2-0 (21-17, 22-20) dal match contro Eleonora Gili e Silvia Costantini. Margherita Bianchin è stata premiata come migliore giocatrice del torneo femminile.



Ad alzare la Coppa Italia 2021 di beach volley nel tabellone maschile invece, è stata la rodata coppia composta da Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta che in finale ha vinto 2-0 (21-18, 21-14) contro Marco Vitelli e Paolo Cappio. Da segnalare la presenza in finale del centrale della nazionale italiana di pallavolo Marco Vitelli, premiato come migliore atleta del torneo maschile. Ad aggiudicarsi il terzo posto sono stati gli atleti della nazionale italiana Jakob Windisch e Samuele Cottafava. Gli azzurri hanno superato 2-0 (21-18, 21-16) i fratelli Matteo e Paolo Ingrosso.



Presenti alle premiazioni l'Assessore Andrea Corsini e il Sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti. Oltre 400 atleti che dal 12 al 18 luglio hanno appassionato il pubblico proveniente da tutta Italia. Oltre a mettere in palio punti importanti per la classifica nazionale in vista delle Finali Scudetto di Caorle (VE, 3-5 settembre), ha decretato i vincitori della Coppa Italia 2021.