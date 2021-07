Coronavirus, +219 positivi di cui un terzo da focolai noti. Nessun decesso, crescono i guariti

Attualità

16:25 - 19 Luglio 2021

Solo 219 nuovi positivi (39 a Rimini) su 7802 tamponi effettuati, nessun decesso e +68 guariti. È il bilancio del bollettino del lunedì della Regione Emilia-Romagna rispetto all'andamento della pandemia da nuovo coronavirus. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti domenica è del 2,8%. Dei nuovi infetti 59 sono asintomatici, 43 erano già in isolamento e 74 sono stati ricondotti a focolai già noti. Scende ancora l’età media dei nuovi positivi, crollata a 28,9 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 2856 (+151 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono 2700 (+149), ovvero il 94,5% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 14 (+1 rispetto a ieri), di cui uno a Rimini, 142 quelli negli altri reparti Covid (+1).



Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Il conteggio progressivo delle somministrazioni di vaccino effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati. Alle ore 15 di oggi sono state somministrate complessivamente 4.563.689 dosi; sul totale, 1.987.070 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.