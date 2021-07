Varianti Covid e nuovi casi, la sindaca di Riccione: "Rischio perdite del 53%, stop agli allarmismi"

Attualità

Riccione

| 15:18 - 19 Luglio 2021

La sindaca di Riccione Renata Tosi.



"Io sto con gli operatori turistici, con i ristoratori, con gli albergatori, i negozianti, i bagnini, gli esercenti dei pubblici locali, con i dipendenti del settore, con le famiglie che stanno lavorando sodo e con scrupolo, applicando i protocolli, facendo prevenzione per garantire a tutti vacanze serene. La città di Riccione è un posto sicuro, tutta la Romagna lo è grazie alla professionalità degli operatori, dei sacrifici fatti da tanti imprenditori per lavorare e far star tranquilli gli ospiti".



Inizia così l'appello alla calma della sindaca di Riccione Renata Tosi dopo che, con l'incremento dell'incidenza dei casi di nuovi contagi registrati in Italia anche per colpa della diffusione della variante Delta, anche la narrazione politica e giornalistica è tornata a sfoderare toni allarmistici che stanno iniziando a preoccupare il comparto turistico.



"Come amministrazione comunale sappiamo quanto lavoro è stato fatto e quanta attenzione viene messa tutti i giorni in ogni attività della città: dai bar ai negozi, agli stabilimenti balneari e ristoranti, locali dell'intrattenimento, attività artigianali, i mercatini estivi e quelli settimanali: ovunque si vigila sui protocolli e le regole sanitarie vengono rispettate perché c'è consapevolezza che in caso contrario si rischia grosso. Però dico basta con gli allarmismi, il turismo a livello nazionale nonostante la fiducia e l'ottimismo rischia di perdere oltre il 53% secondo le stime di Federalberghi nazionale. E invece doveva essere uno dei motori, il più potente, per la ripartenza dell'Italia proprio come lo stesso Draghi aveva annunciato a fine maggio. Quando il presidente ha puntato tutto sul turismo per la ripartenza dell'Italia, Riccione ha raccolto il messaggio e ha fatto della sicurezza sanitaria l'offerta migliore della nostra cittadina balneare. Ora quindi gli allarmismi sono troppo spesso ingiustificati. Il numero dei contagiati non è un indice sufficiente, anzi è fuorviante, bisogna prendere solo quello dei ricoverati. Penso che nonostante tutto, si possano anche godere delle vacanze tranquille in quelle località balneari sicure, esperte e professionali in cui i protocolli sono osservati con serietà. Gli operatori romagnoli hanno già dimostrato di esserne capaci e meritano la nostra fiducia".