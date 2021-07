Itinerari letterari, a San Giovanni in Marignano arriva Susanna Tartaro

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 15:13 - 19 Luglio 2021

Un ritaglio del manifesto della rassegna marignanese.



Il 20 luglio alle 21.15, lungo gli "Itinerari letterari" di San Giovanni in Marignano, la rassegna ospiterà nella sua arena Spettacoli Susanna Tartaro, curatrice da almeno tre anni del programma "Fahrenheit" su Rai Radio Tre. Di recente il suo nome è apparso anche sulla copertina del libro “La non mamma” «perché essere o non essere madri, che sia per scelta o per caso, per desiderio o per impossibilità, nel nostro mondo definisce le donne come persone», un libro spiazzante e irregolare che non vi lascerà indifferenti.



Il programma fa parte di Rapsodia, festival itinerante curato da Emiliano Visconti, che condurrà quasi tutti gli incontri coadiuvato da Filippo Reina, anche lui di Rapsodia associazione. Itinerari Letterari è all’interno di “Estate fuori dal Comune”, la rassegna organizzata dalla pro loco San Giovanni in Marignano, con la collaborazione di diverse realtà e associazioni marignanesi. Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti in un luogo che consente il pieno rispetto dei regolamenti per il contenimento del Covid-19.

Susanna Tartaro è nata e vive a Roma. È la curatrice di Fahrenheit, la trasmissione radiofonica di riferimento per gli amanti di libri e cultura in onda su Rai Radio 3. Nel 2014 ha aperto il blog «DailyHaiku», dove commenta ciò che succede nel mondo a partire da una foto e da una poesia. Per add editore ha pubblicato Haiku e sakè. In viaggio con Santoka (2016) e Ascoltatori. Le vite di chi ama la radio (2019). Per Einaudi ha pubblicato La non mamma (2021).