Gioco delle tre campanelle, la polizia stradale becca tre truffatori in via Vespucci a Rimini

Cronaca

Rimini

19 Luglio 2021



La polizia stradale rafforza i controlli, anche in città, per contrastrare il fenomeno tutto estivo delle truffe e i raggiri ai turisti da parte dei "campanellari". Proprio venerdì attorno alle 11 lungo via Vespucci a Rimini i poliziotti hanno sorpreso tre individui tutti provenienti dall’est europeo - ma domiciliati presso un residence di Riccione - impegnati nel collaudato raggiro delle tre campanelle a scapito di alcuni turisti che nel frattempo erano riusciti a coinvolgere.



A nulla è valsa loro la spiccata capacità di saper individuare anche a distanza il sopraggiungere delle forze dell’ordine, dato che l’abile intervento dei poliziotti ha permesso di bloccare i soggetti e sequestrare l’equipaggiamento utilizzato per il raggiro, nonché la somma di 350 euro quale provento dell’illecito guadagno effettuato fino a quel momento. I tre individui sono stati segnalati al Questore per l’adozione del foglio di via obbligatorio e hanno subito rispettivamente la sanzione amministrativa di mille euro per la violazione dell’art.3 del regolamento di polizia urbana (che vieta in tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico di organizzare, promuovere, esercitare anche a titolo di mera collaborazione con gli oragnizatori, il gioco di abilita’ noto come delle “tre carte” o “delle tre campanelle”).

Per garantire sereni spostamenti e soggiorni, ulteriori specifici servizi di prevenzione saranno svolti per tutto il periodo estivo da personale in abiti civili nelle aree di sosta e servizio lungo l’autostrada e nel territorio provinciale.