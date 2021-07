Tennis, Filippo Di Perna è il primo finalista nel torneo Open del Ct Venustas

Sport

Bellaria Igea Marina

| 15:56 - 18 Luglio 2021

Filippo Di Perna.

L’imolese Filippo Di Perna è il primo finalista nel torneo nazionale Open organizzato dal Circolo Tennis Venustas di Igea Marina (1.000 euro di montepremi), il trofeo “Igea Dea della Salute”. Il portacolori del Tc Viserba ha battuto in semifinale Marco Cinotti (Ct Massa Lombarda) al termine di un match molto combattuto.

3° turno: Ottavi: Edoardo Lanza Cariccio (2.6, n.7)-Luca Russo (2.8) 6-3, 6.2, Alessandro Bagnara (2.6)-Ivan La Cava (2.5, n.2) 6-5 e ritiro.

Quarti: Marco Cinotti (2.6)-Gilberto Ravasio (2.6, n.8) 6-3, 6-3, Filippo Di Perna (2.5, n.5)-Sergio Badini (2.6) 6-2, 6-3, Andrea Rondini (2.5, n.3)-Diego Zanni (2.6) 7-5, 6-0, Alessandro Bagnara (2.6)-Edoardo Lanza Cariccio (2.6, n.7) 4-6, 7-6 (13), 6-4.

Semifinale: Filippo Di Perna-Marco Cinotti 4-6, 7-5, 6-2.

La finale è in programma lunedì alle 20.

Intanto sempre sui campi del Ct Venustas è in pieno svolgimento il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14-16, maschile e femminile. Un altro grande successo per il Club bellariese visto che sono in 138 al via suddivisi nei sei tabelloni in programma. Under 10 femminile, semifinali: Serena Pellandra-Maria Chiara D’Accampo 6-0, 6-0, Angelica Bonetti-Bianca Cecchini 6-0, 6-2. Under 10 maschile, turno di qualificazione: Riccardo Briganti-Leo Mazzarini 6-2, 6-4, Mattia Vincenzi-Alex Bertozzi 6-0, 6-0. 1° turno tabellone finale: Vincenzi-Federico Timpanaro 6-0, 6-1. Passa anche Riccardo Briganti. Under 12 femminile, 1° turno: Ayah Zaid Al Kilani-Yasmina Marina Alessia Filimon 6-0, 6-0, Camilla Fabbri-Viola Amati 6-1, 6-1, Sofia Baldani-Adele Baldazza 6-3, 6-0. Semifinali per Debora Amadei. Under 12 maschile, turno di qualificazione: Federico Attanasio-Pietro Bonfè 6-4, 7-5, Nicola Cirri-Luca Blatti 6-2, 6-3, Mattia Pettenati-Achille Mari 6-4, 4-6, 10-7.

Under 14 femminile, turno di qualificazione: Emma Pelliccioni (n.2)-Christine Gabellini 6-1, 6-1, Ester Biserni (n.3)-Viola Amati 6-3, 6-2. Si qualifica anche Francesca Sofri. Nell’Under 14 maschile si qualificano per il tabellone finale Simone Cristiano, testa di serie n.1, vincitore 7-5, 7-6 (5) nel turno finale, e Michele Diversi, testa di serie n.2, che si è imposto 6-1, 6-3 su Filippo Velotti. Nell’Under 16 maschile, 2° turno: Marco Torri-Giovanni Maria Chiadini 6-4, 6-3. Turno di qualificazione: Michele Fabbri (n.3)-Federico Nucera 6-0, 6-2, Islam Zaid Al Kilani (n.4)-Leonardo Crociati 6-3, 6-1. Under 16 femminile, 1° turno: Denise Guidi-Viola Garuti 7-6 (5), 4-6, 10-7. Quarti: Aurora Fabbri-Alice Rossi 7-5, 4-6, 14-12.