Basket B, il campionato scatta il 3 ottobre: regular season da 30 partite

| 15:49 - 18 Luglio 2021

Il campionato di serie B scatterà il 3 ottobre. Al via ancora 64 partecipanti divise in 4 gironi da 16 squadre con la regular season che ritornerà ad essere lunga 30 partite. La prima fase si concluderà l’8 maggio poi le prime otto di ogni gruppo si incroceranno nei play off. E' previsto un solo turno infrasettimanale che sarà mercoledì 8 dicembre, mentre la sosta natalizia sarà dal 19 dicembre al 9 gennaio. La composizione dei gironi sarà resa nota a fine mese e ad agosto si conosceranno i calendari.

Nel mese di settembre ci sarà inoltre la Supercoppa con una nuova formula che prevede tutti i turni ad eliminazione diretta. Le 64 partcipanti saranno suddivise in 8 gironi da 8 squadre in base alla vicinanza geografica (la logica dunque prevederebbe le 7 emiliano romagnole insieme) con gli accoppiamenti che saranno stabiliti in base al quoziente canestri della scorsa stagione. Verrà quindi stilata una mini classifica in base ai risultati della stagione 2020/21 con questi accoppiamenti: 1-8, 4-5, 3-6, 2-7. Si giocherà sempre in casa della squadra meglio classificata nella scorsa annata.

Le vincenti degli 8 mini gironi si sfideranno poi nella Final Eight in programma in campo neutro dal 24 al 26 settembre. Queste le date: quarti di finale tra mercoledì 8 e domenica 12 settembre; semifinali mercoledì 15 settembre; finale domenica 19 settembre. La Coppa Italia si disputerà nel weekend 11-12-13 marzo 2022.