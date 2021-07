Tre vittorie nel fine settimana per i pugili della Tijger Gym di Rimini

Sport

Rimini

| 15:38 - 18 Luglio 2021

Foto Asd Tijger Gym Boxing Club.



Buoni risultati per la Asd Tijger Gym Boxing Club di Rimini in questo fine settimana in cui i pugili riminesi, accompagnati dagli allenatori Luca Bergers (pugile professionista) e Fabio Mini, dal preparatore atletico Enrico Sartini. erano impegnati in 2 trasferte.



Venerdì a Ravenna il pugile Mattia Rossi ha vinto ai punti nel suo debutto contro Cristian Meta, atleta di casa.



Sabato a Montecchio hanno combattuto cinque pugili della società riminese: vittoria per Nicolò Sanna ai punti contro l'esperto Gianpaolo Altea, stesso risultato per Nicolò Modula contro Mattia Filippetti. Jacopo Aristodemo ha ceduto ad Alessandro Mannocchi, mentre due pareggi per Matteo Casadei e William Nanni.