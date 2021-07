FOTO La processione sulla mitica barca Saviolina per la festa della Madonna del mare

Attualità

Riccione

| 15:26 - 18 Luglio 2021

Foto Daniele Casalboni.



Si sono svolte questa mattina (domenica 18 luglio), a Riccione, le celebrazioni dedicate alla Madonna del Mare. Le condizioni meteo hanno permesso alla storica imbarcazione Saviolina di condurre la processione in mare, seppur in forma ridotta, per numero di imbarcazioni, a causa delle condizioni marine. Alle 9.30, dopo la deposizione della corona in onore della Madonna del Mare alla presenza del sindaco Renata Tosi e delle autorità civili e militari, è così partita la processione in mare a bordo della Saviolina.